臺東縣大武鄉一名國一單親男童11年來長期遭受家暴，父親沒工作靠身障補助維持生活，男童常被逼迫騎單車向附近民眾討錢買食物，日前父親過世，男童無力負擔6萬5喪葬費，當地村長得知後相當難過，轉告公益協會後順利籌得費用，目前男童已獲各界協助，村長也會持續關心。

「水幫漁公益協會」在臉書發文，一名國一男童從小因雙親離婚，與父親同住下長期遭受家暴，父親身體狀況不好無法工作，平日靠身障補助維持生活，男童則因擔心被打，經常騎單車向附近民眾伸手借錢，買食物給父親吃，男童與母親不同住，母親雖健在但生活仍相當困苦，住在偏遠山區。

據當地村長表示，該名父親平時還會到學校打兒子，男童則由社會局安排做心理輔導，日前該父親往生，家境清寒的男童無力負擔6萬5的喪葬費，村長於是向協會求助，所幸經過募款終於籌得該筆費用，協會發文說「此功德迴向給幫助亡者圓滿身後事，功德無量」。

其他網友留言「感謝大家的幫忙，希望國一弟弟能夠好好成長，再幫助下一位需要的人」、「功德無量」，也有網友問「您好，請問小孩現在怎麼辦？有人照顧嗎？」協會後來補充目前當地村長有持續在協助、觀心孩子。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。