許多情侶交往時都得要適應對方的生活習慣。一位男子最近得知，女友號稱文青女神，早上起床時卻喜歡緊盯著他尿尿，另外還很迷戀嗅聞他腋下、飾品耳洞的味道，讓他超傻眼。不過許多網友看了之後卻紛紛同意，表示其實他們都會迷戀另一半的異味。

原PO在Dcard發文表示，「她說他喜歡早上起來看我用小小的水槍尿尿的樣子，不是我誇張，她在看的時候感覺眼睛裡都有愛心，還有喜歡聞腋下或是聞我耳洞的味」，讓原PO難以想像女友原本是個文青女神。

不過原PO坦言，其實他也很喜歡在女友面前展現自己，因為有運動習慣保持每天洗澡2次的他提到，「我甚至希望她再多看一點或要求我不準洗澡」。

對此，許多網友紛紛回應，「其他的怪癖不懂，但耳洞的味道超有感，我自己也有耳洞，在換的時候也會聞爆，雖然很臭但真的會讓人上癮」、「看前幾段還以為是我男友PO的哈哈哈，上次聞到男友的肚臍超臭的，但好喜歡」、「我喜歡我男友菊花和下面的味道，洗乾淨之後有種體味，讓人很想咬他」。