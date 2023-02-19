中華隊19日在自辦熱身賽以7比0完封富邦悍將，旅日投手宋家豪沒有投實戰投打練習（Live BP）就直接實戰，只用7球就成功「關門」，他認為，目前只差與打者實戰的感覺，下一場21日的比賽教練本要安排他投突破僵局制，但後來討論後決定改投第8局，增加與打者對決的臨場感。

宋家豪今天在9局上登板，只用7球就解決富邦3位打者，比賽結束後並未進牛棚補球數，他表示，自己之前在日職春訓這3週時已經投很多球，目前也已經要進入比賽狀態，現在欠缺的是與打者的實戰感覺。

17日首度加入中華隊，宋家豪僅進行傳接球，今天就直接登板，對於第1場實戰，自己主要是從比賽中觀察打者對球路的攻擊性，若壞球離譜但打者仍有慾望出棒，代表球路是打者無法判斷的，「今天讓打者出棒的效率很好，擊成不營養的球。」

雖然今天只投7球，但宋家豪也使用不少球種面對打者，「滑球、變速、二縫線都有丟到。」對於可能被賦予「關門」任務，他認為，心態上不會有太大變化，「只是1局中抓下3個出局數，穩穩的一個一個抓下來。」