前行政院發言人陳宗彥17日遭爆料，11年前在臺南任職時，疑似接受性招待、召妓，雖緊急召開記者會澄清，但18日晚間仍火速請辭行政院發言人一職，行政院長陳建仁今(19日)早面對媒體提問卻輕輕帶過說「11年前的案件，我們都尊重司法處理」。國民黨台北市議員柳采葳則痛批官場敗壞，陳宗彥召妓固然不可取，但綠營利用司法行黨內鬥爭更醜陋，直指這是警告賴清德改革措施太過傷到黨內共生利益，將會魚死網破。

「但是院長，這次事件顯然不單是閣員行為不檢點，或行政團隊用人不當而已！」柳采葳今(19日)在臉書發文強調，而是11年前的老案當年何快速簽結且未被揭露，11年後又成為民進黨派系鬥爭的工具？2014年臺南檢方偵辦酒店業者涉行賄時任臺南市府民政局長陳宗彥，但調查卻快速簽結，南檢是否被施壓吃案，數十年前就成了民進黨貪汙收賄的遮羞布，民進黨政府和時任臺南市長賴清德都應該對此事說明清楚。

柳采葳質疑，民進黨拿檢調當遮羞布已經吃人夠夠，案件多年之後，又因為黨內派系鬥爭再把案件作為打擊黨內對手的競爭工具，試問民進黨是不是長期以來把司法視為無物？只要民進黨喜歡，無論是黨的遮羞布或黨內競爭的工具，隨心所欲，想怎樣就怎樣。

柳采葳指出，陳宗彥2018年中就進入蘇貞昌內閣擔任閣員，握有11年前老案資料的爆料人，直到近日才把資料公諸於眾，不正是壓著資料等時機，伺機打擊綠營隱隱成形的新共主賴清德，並警告賴清德改革措施太過傷到黨內共生利益，我們也要毀了你，要改革就魚死網破！

她說，內行看門道，外行看熱鬧，陳宗彥召妓是內閣風紀問題，「但我認為真正令人擔心的是民進黨隨興操控司法，嚴重破壞社會信任的最後一道防線！」柳采葳直批，且國內民生問題一籮筐，主計總處昨天才公告去年國人實質薪資年減0.15％，是十年以來最大減幅，人民生活難過，民進黨內還有心情大搞內鬥，感嘆官場敗壞至此、官員無心執政，要人民怎麼安心過日子？