40歲日本歌姬中島美嘉紅遍亞洲，獨特的唱腔讓她在日本樂壇獨樹一格，她曾和小3歲的排球國手清水邦廣結婚，3年後這段婚姻因聚少離多收場，中島美嘉離婚後鮮少有緋聞，今日她突然更新Instagram宣布自己已經結婚了，另外一半是合作的吉他手，超突然的消息令外界驚訝。

19日中島美嘉在Instagram曬出一張穿著婚紗與西裝的特寫圖片，兩人沒有露面，用無名指上的婚戒流露著甜蜜氛圍，今日是中島美嘉的40歲生日，她表示另一半是樂團成員，從對方那得到很大的支持，未來兩人將一起走下去；而中島美嘉的丈夫是吉他手馬谷勇，兩人用同一張照片各自發文，馬谷勇表示希望大家可以祝福他們。中島美嘉發布貼文後獲得1.9萬網友按讚，對於她的第二段婚姻多抱持祝福態度。

中島美嘉曾和前排球國手清水邦廣結婚，某次中島美嘉去看排球比賽，對清水邦廣一見鍾情，並直接遞情書給對方，兩人也因此相識，很快開始交往，結婚時也獲得外界祝福，3年後卻因為聚少離多產生矛盾，中島美嘉演出活動大多在東京，清水邦廣則多在大阪生活，長時間相隔兩地，因此決定離婚，當時兩人在推特共同發表聲明「我們認為這是對彼此未來最好的決定」，希望大眾不要為他們擔心，表示「今後我們也會努力追尋各自的夢想，並為對方的人生加油打氣」。