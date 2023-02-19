中共中央外辦主任王毅稍早與美國國務卿布林肯會面，是中美自氣球事件後的最高層級接觸。政治大學外交系副教授黃奎博認為，這顯示氣球事件對雙方行政部門的關係影響有限，也不因此中斷雙邊聯繫。

黃奎博告訴本報，氣球事件在中美行政部門層級造成的影響，未如一些預測說的這麼大，雙方也未中斷高層「護欄式」的往來。黃奎博指出，大陸先前以「表示遺憾」隱晦表達歉意，未來應不會再就事件道歉，且在美國射下氣球後，受到民族主義與愛國主義的壓力，大陸看來不可能再往後退了；美國方面，官方未指稱其為「間諜氣球」，只強調中方不能再從事相關行為。

就王毅與布林肯對氣球事件的談話，黃奎博認為，中美雙方各自表述至此，都已站定立場、定好調了，但事件的發展，可能還要看美國內部政治變化的考量。但黃奎博也說，氣球事件對於雙方行政部門的關係影響有限，不因此中斷雙邊聯繫，中美行政部門還是按照去年11月拜習會定下的基本互動綱領，也因此美國才主動要求在慕尼黑會見王毅。

布林肯取消訪問北京後，這次與王毅進行非正式會面。黃奎博表示，這只能說是小小修補之前暫停會面的關係，但布林肯訪問北京並會見中共領導的意義還是不同，畢竟2018年以來再無美國國務卿到訪中國大陸。

談及台美近期互動頻繁，黃奎博認為，外交部長吳釗燮與國家安全會議祕書長顧立雄將訪問美國在台協會（AIT）於維吉尼亞州的總部一事值得關注。黃奎博說，由於吳釗燮與顧立雄將進入「大華府地區」，這在台美斷交後實屬罕見，中共可能認定美國用「切香腸」方式處理與台灣關係，因此預計中共會提出可見的激烈抗議。

既然華府可預見北京反應，為何仍安排吳釗燮與顧立雄訪美？黃奎博分析幾個可能，第一，美國認為，台灣需要美國道義上的支持，因此華府會將此訪歸因於北京的武力展示。第二是，美國國會對行政部門施壓，或交換條件。第三，因面臨美國總統大選，拜登政府要展現對台支持，需要有相對強硬的表態。

另談及美國眾議院議長麥卡錫訪台的可能性，黃奎博分析，麥卡錫沒有說不訪問台灣，所以隨時可能會來。下半年適逢台灣與美國的大選起跑，黃奎博認為，若麥卡錫把重點放在共和黨的勝選，下半年訪台對共和黨並不會失分，甚至還可有小加分；但麥卡錫若以台海和平穩定為考量，可能就會再思考訪台後續的效應。