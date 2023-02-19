日本B LEAGUE主席島田慎二率國際事務官員抵台訪問，19日特別前來中華籃協拜會李雲翔秘書長、王志群副秘書長，共同商討未來跟B LEAGUE之間的合作事宜。

籃協做為我國籃球事務國際對外窗口，島田主席同時也身兼日本籃協副會長，今天的會談中達成兩國間未來交流共識，雙方將以簽署備忘錄方式進行實質合作 ，包括各級國家培訓隊的培訓支援、賽事交流等，SBL、PLG與T1三聯盟與球團均為本會團體會員，B LEAGUE與台灣各聯盟的互動合作，籃協均樂見其成並全力支持。

B LEAGUE自成立以來，已發展成亞洲地區首屈一指的職籃聯賽，島田主席今天也分享自身聯盟成功的經驗，做為本會日後辦理各項賽事時的學習參考。

中華籃協與日本籃協長期以來保持密切互動，日本過去每年度均選派隊伍來台參加瓊斯盃，也會定期邀請台灣球隊赴日參加各項邀請賽等，中華各級代表隊及培訓隊也將日本列入優先前往的移地訓練地點，兩會之間長期友好，今日島田主席的來訪，更強化未來的合作基礎。