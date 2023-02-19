許多人明明已經關燈準備睡覺，還是克制不了睡前滑手機的壞習慣，甚至不自覺就超過30分鐘，對此，中醫師林名育示警，此舉可能會造成黃斑部病變，導致視力急速惡化，千萬不可不慎！

林名育在臉書粉專發文指出，近期有越來越多30～40歲的民眾因黃斑部病變求診，約莫增加3成左右，原因在於就寢關燈後，還在滑手機，殊不知眼睛在手機強光照射長達30分鐘以上，就會傷害到黃斑部，病變後導致視力急速惡化；過往常見於老人的黃斑部病變，如今也常發生在年輕人身上。

林名育解釋，手機在黑暗中，由於瞳孔擴大，加上近距離閱讀，亮度相對增強，高能量直接由眼睛吸收，脆弱敏感的黃斑部就容易受傷，這和原子彈爆炸致盲是一樣的道理。另外，黑暗中使用手機，還會造成乾眼症、白內障等其他問題。

至於要如何知道是否罹患黃斑部病變？林名育表示，可以拿一張數學用的方格紙自我檢測，首先隨便畫一個黑點於任一座標點為固視點，接著距離約35公分，單眼注視此固視點，視線不可離開，如果餘光感覺此固視點以外周圍線條有缺損、變形、扭曲，甚至連中央固視點都不清楚，八成有了黃斑部病變，要趕緊到大醫院進一步檢查確認。

林名育說，一旦真的患有黃斑部病變，初期得接受雷射或類固醇治療以阻止惡化，而長期來看，要改善視力，應該用中醫療法，但是要一段時間耐心治療，多數視力都是會有進步的。