台南台鋼獵鷹與台中太陽19日於獵鷹主場進行本季第3次交手，賽前雙方對戰各取1勝，獵鷹在第2節得分爆表，單節灌進46分，追平聯盟單節得分紀錄，上半場豪取78分更破聯盟紀錄，並在下半場持續將比分擴大，終場獵鷹在主場以135比104輕鬆射日成功。

獵鷹「拉拉山」之一德古拉賽前因膝傷休兵，此役擺上雙塔阿修羅、布拉先發，開局獵鷹一度10分落後，就靠著兩位在禁區碾壓，爭搶二波籃板追分，阿修羅、胡凱翔貢獻3顆外線追到1分差，次節獵鷹掌握比賽節奏，進攻銳不可擋，禁區優勢帶動外圍火力，射下7顆外線，團隊單節灌了46分追平聯盟紀錄，獵鷹上半場豪取78分更是打破聯盟紀錄，半場打完78比57領先進入下半場。

易籃後獵鷹持續輸出進攻火力，並繼續擴大分差，末節換上板凳球員也有所貢獻，終場獵鷹以135比104擊垮太陽。團隊登錄13名球員共11名有得分進帳，有5人得分上雙，其中阿修羅33分最高，另有21籃板，布拉26分、15籃板、胡凱翔16分、谷毛唯嘉15分及飛斯特12分。

此役獵鷹在開局打得較辛苦，賽後劉孟竹教練點出贏球關鍵：「今天有做到訓練上要求的節奏，無論是兩分球或外線都保有不錯的命中率，包括我們77個籃板也是贏球的關鍵，另外第2節改變區域防守，那段時間的防守確實解決了萊斯個人進攻籃框的問題，降低對手進攻的命中率，做到滿多的轉換快攻、外圍投射，也是這場贏球關鍵的地方。」

下周客場再度碰上太陽，劉孟竹表示：「雖然我們今天贏球，但還有很多地方下禮拜要去修正，包括失誤率，第1節6失誤到全場22失誤，失誤率太高，希望我們能夠持續贏球，穩住我們目前排名第3的位置，甚至搶到更好的名次。」

轉隊後首次於主場出賽即對決老東家的陳靖寰，今先發上陣拿下6分、2籃板、1助攻，差1分就達成生涯3500分紀錄，「今天就平常心準備，雖然對手是我的前東家，我覺得這禮拜的勝利，開局蠻不順，第2節熱開團隊進攻越來越順，才能拿下勝利，對於生涯得分就順其自然，這是一個過程，在比賽中完成教練設定的就好。」