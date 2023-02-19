111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強準決賽，19日最後一天賽程南山高中在非贏不可的比賽，克服開局0比14落後的低潮，最終77比73力克東泰高中，南山搭上4強末班車，從102學年起已連續10屆HBL打進4強。

開局東泰打出14比0高潮，南山高中則是前9次出手落空，接著連得5分，也努力縮小雙方分差，上半場打完東泰41比32領先9分；易籃過後南山持續追分，第3節中段南山葉羿宏、徐得祈接連命中三分球，南山46比44此役首度站上領先位子，隨後東泰兩分命中逼平，並靠著傅宥翔三分打再度超前，不過南山隨即連得8分再度要回領先優勢，並就此領先到終場。

南山徐得祈此役投進球隊第一球以及超前分的一球，全場貢獻21分、5籃板、5助攻，賽後坦言首節一開始被對手打爆有點嚇到，還好隊友也挺身而出，大家一起專注當下，一球一球慢慢扳回劣勢，很開心再回台北小巨蛋打4強總決賽，還剩3周時間，鼓勵自己和隊友好好衝刺、不留遺憾。

徐得祈和同樣已經高三的隊友葉惟捷都為球隊連10屆前進4強紀錄沒有斷在自己手上鬆一口氣，葉惟捷更要和在南山高中女籃的妹妹葉侑璇一起在台北小巨蛋比賽，他笑說：「妹妹還比快我晉4強，我也不想漏氣，但也為她的好表現開心。」

19日賽前，HBL男子組4強已經確定有光復高中、松山高中、能仁家商3隊卡位成功，賽前戰績都是3勝3敗的南山高中、高苑工商要爭奪最後一張4強門票，在南山、東泰之後於新莊體育館出賽的高苑工商，場邊熱身時也關心戰況，因為他們8強賽交手輸給南山過，比對戰有劣勢，因此必須期待南山輸球，再靠自己擊敗松山，才能搶下4強，隨著南山確定勝出，高苑球員臉上也難掩失落。