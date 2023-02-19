中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議期間，應美方請求同美國國務卿布林肯非正式接觸。大陸外交部介紹，王毅當面告訴布林肯，美方在台灣問題上要尊重歷史事實，信守政治承諾，將不支持台獨的表態落到實處。

據大陸外交部網站，王毅清晰表明了中方在所謂「飛艇事件」（氣球事件）上的嚴正立場，指出美方所作所為是「典型的濫用武力」，明顯違反國際慣例和民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議。

王毅反指，「美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空，沒有資格對中國污衊抹黑」。美方要做的是拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，「中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔」。

王毅強調，在烏克蘭問題上，中國堅持原則、勸和促談，一直發揮著建設性作用。中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。「我們從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。」美國作為一個大國，理應推動危機政治解決，而不是拱火澆油，趁機牟利。

王毅指出，要維護台海穩定，就必須堅定反對台獨，真正堅持一中原則。美方在台灣問題上要尊重歷史事實，信守政治承諾，將不支持台獨的表態落到實處。