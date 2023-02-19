一度因為調整狀況不到最佳遭到割愛，中信兄弟投手吳哲源因為曾仁和受傷遞補進入中華隊，19日與富邦悍將的熱身賽他也上場投2.2局、無失分，為了讓自己能更進入狀況，他也去向投手教練王建民請教，「心理層面、技術的都有跟我講。」

此役吳哲源共投38球，投出2次三振、沒有保送，被敲2支安打、無失分，退場後他還進牛棚練投20球。他表示，今天投球狀況還不錯，都有在調整的規劃內，2場比賽投起來感覺差不多，目前最需要的是趕快找回比賽感覺。

因為曾仁和受傷才又遞補進中華隊，吳哲源心情跟先前36人名單集訓時一樣，他除了祝福「土虱」早日康復外，也有與曾仁和聊了一下，「他滿樂觀的啦！本來就是個瘋瘋癲癲的人。」

先前因為調整狀況不到最佳遭到割愛，吳哲源有與王建民討教，但內容他笑說是秘密，「他有提醒我，技術、心理層面都有講。今天到牛棚補球數時也有再跟他討論一下，問一些技術上的東西。」