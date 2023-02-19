已經告知教士將在本賽季後跳脫合約的明星三壘手馬恰多（Manny Machado），據《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾錫（Kevin Acee）報導，教士已經提出一份續約報價，就目前合約再增加5年1.05億美元，使合約長度來到15年，總價4.05億美元，不過均薪2700萬美元相較於前筆的10年3億美元（3000萬均薪）卻又更低了，馬恰多預計不會接受。

馬恰多的合約將持續到2028年賽季才會結束，但他在2023年後可選擇跳出，馬恰多也證實將會使行使該條款，放棄剩餘5年1.5億美元的合約。30歲的馬恰多仍處於球員巔峰期，加上近幾個賽季持續繳出優異表現，他會退出合約並不讓人感到驚訝，艾錫表示考慮到頂級球員在自由市場的水漲船高，沒有準備3億美元合約是不可能簽下馬恰多的。

如果馬恰多選擇接受教士這份報價，未來10年他將進帳2.55億美元的收入，但這絕對不是他所追求的理想價碼，與馬恰多同年紀的新隊友波格茲（Xander Bogaerts），簽下了11年2.8億美元的大合約，單就近2季的WAR（勝場貢獻值）來看，馬恰多11.9高於波格茲的10.7，他的價值肯定遠超於10年2.55億美元。

馬恰多擁有極其出色的職業生涯，6度入選明星賽、2次金手套、1座銀棒獎及5次年度MVP票選前5名，且攻防兩端都能帶來威脅，以馬恰多職業生涯124（高於聯盟平均24%）的wRC+（標準化加權得分創造）及在三壘防區比聯盟平均多守下97分來看，有機會再度簽下一份3億美元的長約。