劉文正日前遭前經紀人夏玉順傳烏龍死訊，震驚各界，57歲趙自強今（19日）出席公視《節氣X六感實驗室》上檔記者會，他去年暴瘦30公斤，加上腳傷舊疾，健康狀況令人擔憂。當他得知搜尋「趙自強」會出現「去世」、「死因」、「還活著嗎」等關鍵字，十分驚訝，幽默說：「那跟劉文正同款就對了，哇，要請夏大哥（夏玉順）去跟大家講一下。」表示要來Google一下。
趙自強其實去年曾說靠168間歇性斷食法成功甩肉約30公斤，但最近體重回升10公斤左右，笑說最近在拍戲，導演嚇到他瘦很多，還有朋友以為他生病，令他哭笑不得，「胖的時候說你快生病，瘦了又說你生病，所以決定胖回來一點。」
他透露當時減肥原因是打疫苗第一劑時有消息說過胖的人容易重症，所以趁機會減肥，不過，當時頭髮掉了很多，搞不清楚是因年老、打疫苗還是減肥才出現掉髮症狀，目前體重大概76公斤，身體狀況大致良好，沒有高血壓跟糖尿病，表示今年會找時間做健康檢查。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。