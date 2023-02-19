製作人王耿瑜（左起）、小野、公視副總謝玒玲、趙自強、北藝大校長陳愷璜、導演林浩溥。（陳俊吉攝）

劉文正日前遭前經紀人夏玉順傳烏龍死訊，震驚各界，57歲趙自強今（19日）出席公視《節氣X六感實驗室》上檔記者會，他去年暴瘦30公斤，加上腳傷舊疾，健康狀況令人擔憂。當他得知搜尋「趙自強」會出現「去世」、「死因」、「還活著嗎」等關鍵字，十分驚訝，幽默說：「那跟劉文正同款就對了，哇，要請夏大哥（夏玉順）去跟大家講一下。」表示要來Google一下。

趙自強其實去年曾說靠168間歇性斷食法成功甩肉約30公斤，但最近體重回升10公斤左右，笑說最近在拍戲，導演嚇到他瘦很多，還有朋友以為他生病，令他哭笑不得，「胖的時候說你快生病，瘦了又說你生病，所以決定胖回來一點。」

他透露當時減肥原因是打疫苗第一劑時有消息說過胖的人容易重症，所以趁機會減肥，不過，當時頭髮掉了很多，搞不清楚是因年老、打疫苗還是減肥才出現掉髮症狀，目前體重大概76公斤，身體狀況大致良好，沒有高血壓跟糖尿病，表示今年會找時間做健康檢查。