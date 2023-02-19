今年因連續假期調整，補班日高達6天。入口網站「Yahoo奇摩」17日起針對「你偏好補班放連假？還是正常上班、不放連假？」進行網路民調，截至今天（21日）)傍晚5點30分，結果令人意外，有51.3%的網友偏好正常上班，不放連假；42.6%則偏好補班放連假。

「Yahoo奇摩」17日起針對「今年補班日達6天，你贊成人事總處的規畫嗎？」進行網路民調，截至今天(19日)傍晚5點30分，已有1.09萬名網友投票，有46.1%網友不太贊成、28.7%完全不贊成；11.4%還算贊成、7.9%非常贊成；5.9%則表示不知道／沒意見。

該民調也問到，「 你偏好補班放連假？還是正常上班、不放連假？」有51.3%網友偏好正常上班、不放連假；42.6% 偏好補班放連假；6.1%表示不知道／沒意見。

另外，該民調針對「你認為一年最多幾天補班日是可接受的？」有24.7% 的網友表示完全不想補班；24.9%可接受補班1～2天、12.7%可接受3～4天、3.9%可接受5～6天、27.2%可接受7天以上；6.6%表示不知道／沒意見。

另外，問到「你認為連續假期有助於促進國旅與其他消費嗎？」41.7%網友認為不太有幫助、16.5%認為完全沒幫助；23.3%認為還算有幫助、12.5%認為非常有幫助；6.0%表示不知道／沒意見。