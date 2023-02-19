阿里巴巴創辦人馬雲最新被拍到現身澳洲墨爾本，仍是一身藍色衫的便服造型出現，在一坐建築物的大堂划手機，其後大陸網路亦流傳多張照片，是馬雲與當地的一個家庭合照，媒體指出，這個澳大利亞家庭是被馬雲稱為改變他一生的人。

香港《經濟日報》報導，馬雲與莫雷（David Morley）一家人認識與往來已有40餘年，1980年7月1日，16歲的馬雲遇到正在中國旅行的澳大利亞人肯恩．莫雷（Ken Morley）一家，自此馬雲與莫雷家人成為筆友，多年來保持通信，莫雷父子在給馬雲的回信中細心修改馬雲來信的英文，甚至為此提醒當時還很年輕馬雲寫信時把行距留大點，好讓他們寫下修改意見。

報導說，5年後，馬雲獲莫雷家人邀請前往澳大利亞，展開人生首次出國旅行，馬雲將莫雷一家視為他開啟世界之窗的人生教練。肯恩．莫雷當年亦曾經支持在杭州師範學院讀書的馬雲，每隔6個月寄給馬雲一張支票，2年多時間就總共寄了大約200澳元。肯恩．莫雷已於2004年離世，至今馬雲仍與他的大衛．莫雷保持深厚友誼。