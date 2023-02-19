知名主持人劉寶傑。(圖／本報資料照)

行政院發言人陳宗彥被爆料任職台南市政府期間，接受酒店業者性招待一事，《關鍵時刻》主持人劉寶傑質疑，如果是藍鬥綠，早在總統大選就可以丟出來了，「為何我是覺得是綠的內鬥？」他解讀，因為黃承國被幹掉了，如果不出來、還沒有任何動作，英系就散崩盤，不用做人了！

民眾黨立委陳琬惠爆料行政院發言人陳宗彥任職台南市政府期間，長期接受酒店業者性招待，並質疑當年台南地檢署偵辦陳宗彥涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，事後竟簽結不了了之，

台灣高檢署18日表示，本案是南檢圓股檢察官偵辦其他案件時，發現陳宗彥等人涉有違反貪汙治罪條例嫌疑，2014年4月14日簽請另分他案，翌日經檢察長以103年度他字第1852號案件偵辦。

高檢署指出，該案分案後，圓股檢察官因職務異動，由義股檢察官接辦，2名檢察官均有持續採取相關偵查作為，經年餘調查，認為尚乏積極事證足認陳宗彥等人有何違反貪汙治罪條例犯行，於2015年8月31日簽請報結，經檢察長於同年9月2日核章，全案並於同年11月11日歸檔。

《關鍵時刻》主持人劉寶傑18日在吳子嘉網路節目《董事長開講》中指出，這已經是大水沖倒龍王廟，「火燒罟寮」，慘了！

劉寶傑稱，他看到不對勁的地方，「監聽譯文」怎麼出來的？網路上可以看到判決文，但是在網路上可不可能拿到監聽譯文？在網路上可不可能看到「小芸有空嗎」？「愛佳、愛玲」？不可能！

劉寶傑認為，恐怖的事情是，這是攻擊準備集結好的、大砲糧餉都準備好的，「監聽譯文」是在檢方檔案室，不是在網路上可以拿到的，這是要負責任的！

很多人說跟民進黨內鬥無關，劉寶傑直言，「監聽譯文」可以隨便拿出來？這要賭很大！且當時總統是馬英九，總統大選就可以用，卻在這時候丟出來？

劉寶傑也找到「監聽譯文」其中一段話是，「那個女生要跟他交代好，不要收錢，也不要問太多」。

至於陳宗彥自稱沒有被調查約談過，劉寶傑質疑，今天看到「監聽譯文」要不要問一下陳宗彥？要問、但沒人問他，為何沒人問他？

劉寶傑分析，檢察官在2014年4月14日簽他案關於貪汙治罪條例的問題，檢察長也簽了，原本是圓股檢察官，換了檢察官接辦後，這個案子就沒了！因為這位檢察官認為沒事，沒有問題，「這漂亮！」對於陳宗彥自稱沒有人找他，沒有人跟他談，劉寶傑強調，「為什麼沒有談？」

劉寶傑披露，如果單純要搞陳宗彥，有幾個時間點，一個是當內政部次長，還有當發言人的時候，很多時候都可以，為何這時候搞？時機不對！

「為何我是覺得是綠的內鬥？」劉寶傑解讀，因為週三黃承國被幹掉了，如果不出來、還沒有任何動作，英系就散崩盤，不用做人了！不能號令天下！