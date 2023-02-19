台中市大台中美術協會第３８屆會員聯展，19日於台中市港區藝術中心中央畫廊舉行開幕式。(台中市港區藝術中心提供)

台中市大台中美術協會第３８屆會員聯展，19日於台中市港區藝術中心中央畫廊舉行開幕式。(台中市港區藝術中心提供)

台中市文化局副局長曾能汀等人與會，藉此提升創作作品水平為藝術工作播種，傳承藝術文化薪火。(台中市港區藝術中心提供)

台中市大台中美術協會展出作品媒材多樣，如油畫、書法、彩墨、雕塑及複合媒材等。(台中市港區藝術中心提供)

台中市大台中美術協會展出作品媒材多樣，如油畫、書法、彩墨、雕塑及複合媒材等。(台中市港區藝術中心提供)

創立以藝術淨化人心，端正社會風氣為宗旨的《台中市大台中美術協會》，１９日起於台中市立港區藝術中心舉行第38屆會員聯展，展出多樣媒材如油畫、書法、彩墨、雕塑及複合媒材等作品，展現文字之美和彩墨畫作之雅；期望透過以藝會友相互觀摩，提升創作作品水平為藝術工作播種，傳承藝術文化薪火。

台中市大台中美術協會第３８屆會員聯展，19日於台中市港區藝術中心中央畫廊舉行開幕式。與會有文化局副局長曾能汀、文化部前次長林金田、翠華堂理事長林茂樹、新竹湖畔畫會理事長彭碧玲及三信商銀董事長廖松岳等人；並邀請藝術家陳景聰、張景岳及藍澄雄等3人，現場揮毫贈送給參與的會員。

台中市港區藝術中心即日起至3月12日（星期日），在中央畫廊展出「圓融-第38屆台中市大台中美術協會聯展」，此次展出包括油畫、書法、彩墨、雕塑及複合媒材等多件作品。「圓融」是今年的展出主題，創作主體以島國名盛及風土民情為主軸，以油畫方式呈現臺灣的12個特色景點。

台中市港區藝術中心表示，台中市大台中美術協會展出作品媒材多樣，如油畫、書法、彩墨、雕塑及複合媒材等，藉由每一次展覽激勵會員創作的動力，展現精進的成果，互相觀摩切磋，傳承藝術工作。

港區藝術中心指出，展出台灣的12個特色景點，包括護國神山「玉山」、清澈動人的「日月潭」、中市知名地標「台中公園」等景觀意象，共有102件作品；包括油畫、書法、彩墨、雕塑及複合媒材等，歡迎對藝術有興趣民眾蒞臨欣賞，油彩的細膩、文字的典雅以及多種創作。

台中市港區藝術中心強調，展覽相關資訊請上港區藝術中心官方網站、臉書粉絲專頁查詢，為加強防範新冠肺炎疫情，港區藝術中心均落實中央流行疫情指揮中心防疫規定；請民眾參加活動時全程戴口罩及保持安全距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射及手機下載「台灣社交距離」APP，以加強健康護。