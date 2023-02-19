旺旺中時第一屆「金威獎」百名素人盲測南部場19日完成，TOP3為歐肯三桶、格蘭利威12年雙桶、格蘭傑12年雪莉桶、麥卡倫12年雙桶（同分並列）。預計將於21日對外公布年度最佳威士忌盲測結果。

金威獎17日起連續三天在北中南三地，分別邀請各地百位素人報名參加盲飲活動，以最公平、公正、公開方式「直球對決」，選出每個人心目中最適合的酒款。

威士忌專家「藏酒論壇」執行長賴偉峯指出，台灣是全世界第三大威士忌市場，電影有金馬獎，電視有金鐘獎，威士忌自然要有「金威獎」，這次旺旺中時首度舉辦如此大規模盲飲活動，意義非凡。

他強調，每支威士忌都各有個性，沒有絕對的好壞，大家不要受到酒標、年份影響制約，純粹針對香氣、口感、尾韻與整體表現等四項來挑選，相信結果公布後一定會出乎意料。

金威獎台北場17日盲測TOP3為歐肯三桶、汀士頓12年雪莉桶、格蘭利威12年雙桶。

台中場18日TOP3為汀士頓12年雪莉桶、歐肯三桶、格蘭傑12年雪莉桶、麥卡倫12年雙桶（同分並列）。

台南場19日TOP3為歐肯三桶、格蘭利威12年雙桶、格蘭傑12年雪莉桶、麥卡倫12年雙桶（同分並列）。

（禁止酒駕，飲酒過量有害健康）。

旺旺中時第一屆「金威獎」素人盲測活動，創新作法引發話題。（林金池攝）（飲酒過量有害健康）。

旺旺中時第一屆「金威獎」素人盲測活動，號召北中南300位民眾根據香氣口感尾韻與整體表現等四項因素選出TOP3威士忌，創新作法引發話題。（林金池攝）（飲酒過量有害健康）。