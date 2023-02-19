北市一名超商店員去年5月值班時，將原本要繳回店內的帳款8萬7千元偷偷裝並放入垃圾桶內，晚上假藉要外出丟垃圾，趁機把現金偷走，店長後來觀看監視器後提告；法官認為該店員願意賠償70萬，目前已賠8萬，依犯業務侵占罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書指出，梁男為北市某全家便利商店的店員，負責收銀、結帳等業務，去年5月在值班時，將已投庫將繳回的營業額現金8萬7000元放在小袋子內，再把小袋子藏在櫃台旁的垃圾桶內，假借要去丟垃圾，將桶內的小袋子拿到白色大垃圾袋內，晚上10點時趁垃圾時，將現金拿走。

後來該店店長發現現金不翼而飛，翻閱監視器得知是梁姓員工所為，報警提告；法官認為，8萬7千元非龐大數目，且梁男已答應賠償店家70萬，若依業務侵占罪處最低刑度徒刑6月，仍為太重，因此酌減其刑。

法官考量梁男不思以合法途徑獲取財物，竟利用收取並保管店內款項機會，將財物占為己有，但雙方怡達成解，梁男目前已賠償8萬，高中畢業後目前從事物流及早餐店，月薪3萬5，沒有需要扶養之親屬，依犯業務侵占罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。