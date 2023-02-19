2021成都世大運跆拳道對練國手選拔，19日進行最終的盟主挑戰賽，來自樹林高中的謝宗佑踢館成功，拉下男子74公斤級的盟主魏晟吉，成為唯一一位以高中在學生身份取得世大運門票的選手，至於2019年拿坡里世大運雙金得主，也是東京奧運國手蘇柏亞，在女子53公斤級盟主挑戰賽首戰就擊退代表東華大學的挑戰者陳芷蝶，蘇柏亞蟬聯國手資格，生涯參加第二次世大運。

成都世大運原訂2021年8月16日到27日舉辦，受新冠肺炎疫情影響二度延期，最後改為今年7月28日到8月8日舉行，代表隊國手選拔辦法修訂後，原當選者為盟主，去年12月舉行挑戰賽選拔賽，各量級第1名為挑戰者，並由廖家興出任世大運跆拳道代表隊總教練，教練團有吳明傑、陳彥羽。

盟主賽採三戰兩勝制，盟主享1勝優勢，其中男子87公斤級盟主、國立體大李孟恩因傷棄賽，台灣體大簡俊仁直接當選，女子57公斤為東京奧運銅牌羅嘉翎所屬量級，依競賽規程擇日再選，因此挑戰賽目前誕生15名國手。

謝宗佑在盟主挑戰賽男子74公斤級成為唯一連勝兩場、挑戰成功的選手，與魏晟吉第2場交手，第一回合1比2落後下，透過一記中端攻擊得手，3比2逆轉，第二回合先以空中兩腳取分，最終4比1拿下該回合。

謝宗佑是2022年胡志明市亞洲U18錦標賽金牌，生涯首次挑戰成人級國手就是世大運，他說：「感覺有點不可思議，先輸一場的壓力，感覺不能有一點失誤，第二場才有跟對方平起平坐的感覺。」自認信心不足的謝宗佑，也感謝身邊親友不斷鼓勵、給他希望，「其實我國中成績不好，高一全中運第7，高二沒選到，還好暑假有國手選拔，選上又拿到金牌後，才慢慢有好成績。」

跆拳道啟蒙很早的謝宗佑，當初因道館離家近想去動一動，結果一路踢到現在，小學時也曾受表哥影響學圍棋，笑說後來實在不感興趣也坐不住，就專注於跆拳道訓練。

蘇柏亞（左）蟬聯國手資格，生涯第二次參加世大運。（國家培訓隊提供）

蘇柏亞在因新冠疫情延期到2021年東奧首戰落敗，也無緣復活賽，回國後還扭傷腳，低潮了一陣子，如今蟬聯國手資格，她表示：「那時候當然會低落，但沒有很嚴重，我常出去散心，很多人在支持我，我也不想讓他們擔心，很快就調適，接下來備戰成都世大運，力求好好訓練不要想太多。」

蘇柏亞在彰師大的學姐馬婷霞，於女子73公斤以上級，面對代表台灣師大、身高183公分的潘韵慈強力挑戰首戰吞敗，第二場也陷入僵局，首回合4比4優勢判定勝，第二回合1比1僵局在時間終了前上端旋踢命中，再以5比2拿下，生涯第三度當選世大運國手。

去年瓜達拉哈拉世錦賽打進8強的台灣體大選手邱義睿，也保住男子68公斤級的盟主地位，他透露，世錦賽8強被韓國選手逆轉，記取教訓努力改變比賽習慣，「領先或平手時，會只想防禦、閃躲，一直跑反而被得分，當然習慣沒那麼容易改變，但我一直逼自己領先時積極搶攻。」

成都世大運代表隊部分有入選亞運培訓隊的選手，將於本月21日出國參加加拿大、美國與荷蘭公開賽，全體世大運國手要到3月參加奧地利公開賽，但要等相關程序獲得批准才能確定。

馬婷霞（右）生涯第三度當選世大運國手。（國家培訓隊提供）