林明溱團隊，指蔡培慧等人沒有到縣府提報要拓寬鹿谷瑞田至玉峰路段，縣府怎編列年度計畫向中央提報，斥蔡培慧別再騙了！（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

民進黨主席賴清德19日繼續到陪立委補選候選人蔡培慧，前往南投縣鹿谷鄉受龍宮等廟宇祈福，由於昨深夜11時49分發生芮氏規模5的地震，震央就位在鹿谷鄉，賴清德感謝三山國王庇佑，並準備福袋發放給鄉親，祝福大家平安健康。

受龍宮主祀三山國王，其主委莊喬園提到，蔡培慧當不分區立委時期，與立委林靜儀等人為鹿谷協調交通部與縣府提報拓寬縣131鹿谷瑞田村往玉峰村約12公里的經費，最後卻因縣府遲遲不願送案致道路狹窄問題至今依然未能改善。

賴清德表示，蔡培慧為南投爭取在地大小事，有些能完成，有些無法執行，並非未爭取到預算，而在於縣府不願意配合，例如：縣道131線，預算都爭取到了，縣府卻不願送案處理，如果都不願意為地方做事，何以現在還要再出來選立委？

蔡培慧說，縣道131線是鹿谷至水里交通要道，當選立委將要求公路總局用外環路線規劃，減少村莊內的土地徵收。

「縣道131線水里段道路拓寬案，蔡培慧等人根本沒有到縣府提案，要怎麼到中央送案！」林明溱競選總部表示，縣道131線49公里到50公里路段因路面狹窄會車困難，2017年改善完工，強調道路拓寬要有年度計畫，短、中、長程計畫，排列優先順序，像中寮鄉的縣道拓寬，也分好幾年才完成，痛斥「蔡培慧，不要再騙了，只會顛倒是非，狂打烏賊戰」。