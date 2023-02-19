今年度武陵櫻花季已於7日登場，浪漫的粉紅花海吸引全台各地遊客上山，武陵農場周邊道路在活動期間進行管制，台中市政府交通局表示，從梨山到武陵農場的接駁公車可從APP上預約，上周末上午班次非常熱門，增班4班接送民眾前往武陵農場，目前APP預售票比例約5成5，每天都還有餘票，歡迎民眾預訂，事先規畫旅遊行程。

交通局長葉昭甫指出，武陵櫻花季2月7日至28日期間武陵農場周邊進行車輛管制，除已獲武陵農場核發通行證者，其餘車輛一律禁止進入武陵農場，欲前往賞花民眾可於豐原搭乘865臨公車前往梨山，台中市民可以使用市民限定交通卡搭乘，享受雙十公車優惠，搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場。

葉局長指出，櫻花季期間「梨山-武陵農場」賞櫻專車提供2種購票方式，第1種為透過「TBS台北轉運站」APP預購賞櫻專車車票（含武陵農場門票）；第2種為現場排隊購票，民眾可於每日下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止，如有剩餘車票，可於當天發車前現場補票。

交通局提醒，賞櫻專車每日3班次並視人潮增派車輛疏運，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，上周末因人潮眾多，就加開4班次接送民眾。