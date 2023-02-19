美國中央司令部(US Central Command)聲稱，美國軍方和敘利亞民主力量(Syrian Democratic Forces,SDF)在星期六發動合作圍補，在敘利亞東部地區，發動直升機突襲，成功抓獲1位IS武裝團體的幹部。美軍透露此事的用意，可能是表達他們會繼續支持SDF，不受震災影響。

CNN報導，中央司令部表示，被捕的是巴塔爾(Batar)，是“伊斯蘭國敘利亞分部官員，經常以爆炸品的方式，襲擊關押IS戰俘的監獄」，而美軍與SDF設了一個陷阱，引誘IS部隊攻擊看似不防的看守所，成功在IS行動時，發起抓捕。

據中央司令部稱，這場行動很成功，沒有平民、SDF與美軍在突襲中傷亡。

地震之後，美軍與SDF的反恐行動明顯增加，這是因為震災也造成許多地方秩序鬆動。上周四，美軍發動一次直升機突襲，擊殺IS高級幹部領導人哈姆扎•霍姆西 (Hamza al-Homsi) ，而美軍有4名士兵、1隻工作犬受傷。

據說，美軍受傷的原因是霍姆斯的自盡式引爆，當時美軍正在接近霍姆斯，而他突然就炸了，目前尚不清楚是爆炸背心、誘殺裝置，還是其他原因造成的。

另外，美國中央司令部還有另一份聲明中，兩枚火箭彈落在敘利亞東北部的一個反恐聯軍基地附近，所幸沒有造成破壞，也沒有美軍或聯軍人員受傷，美軍正在調查這起事件。