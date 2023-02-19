為推廣「吃在地，食當季」的飲食概念，並讓更多國人選擇午仔魚作為家庭日常食材，漁業署攜手萊爾富便利商店、全聯福利中心與大潤發量販店等連鎖通路，推出午仔魚檔期優惠活動，請民眾共同幫助漁民。

全聯福利中心自2月17日至3月16日止，特別推出「台灣第一午仔魚」促銷檔期，特選熟成午仔魚及冰鮮午仔魚商品，任2件折30元新台幣，量販店大潤發也同步推出購買冰鮮午仔魚一尾即享現折10元的優惠。

萊爾富便利商店檔期活動也推出午仔魚優惠促銷，民眾可透過各門市群組訂購。漁業署表示，午仔魚肉質細緻、營養價值高，一直是許多日料餐廳的美味首選，目前常見的產品型態有一夜干、三去全魚、蝴蝶切、清肉魚片等。

早年在傳統市場多要透過魚販特別預留才能買到，午仔魚體型不大，相當適合現代社會小家庭料理、食用，現在只要到連鎖超市和賣場就能購買到，民眾買回家後，省去殺魚分切等處理步驟，退冰後簡單烹調就是日常餐桌上的佳餚。