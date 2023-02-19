新竹街口攻城獅19日展開「Up直播沙漠季」主題周對戰新北國王，本場比賽吸引5597位獅紫軍進場，攻城獅與新北國王一開賽皆展現精彩攻守，雙方多次互換領先，可惜易籃後攻城獅難擋對手內外攻勢，終場攻城獅以85比102不敵國王。攻城獅將於21日晚間七點出征台北挑戰富邦勇士。

攻城獅洋將阿提諾因家人離世，預計下周正式歸隊，本場比賽攻城獅派出特壞與班尼特先發，上半場雙方打出精彩拉鋸戰，攻城獅靠著多次精彩團隊防守緊咬比分，可惜易籃後，新北國王以連續三分球拉開分差，且牧倫斯多次強攻禁區並攻下44分、24籃板，成為勝負分水嶺。

林冠綸總教練賽後表示，「今天所有隊員都拚盡全力，非常努力在執行賽事策略，勝負的關鍵是對方擁有較好的身高優勢，導致我們禁區失守，教練團依舊非常肯定全隊的表現。」

攻城獅球團於本周Up直播沙漠季提供入場獅紫軍主題日闖關卡，只要體驗場館內限定美食，並破解以下任務，Cheer Up打氣區、Up直播全速推進、Up直播圈力以赴，集滿三點即有機會獲得限量贈品攻城獅聯名Up直播球衣杯墊，吸引超過千位獅紫軍排隊解鎖任務。

攻城獅球團力邀超過20間在地美食進駐主場，包含海瑞摃丸、廟口鴨香飯、車庫鹽酥雞等眾多知名美食商家。過往攻城獅主場美食商家銷售額平均為20萬，今日在沙漠季加持下，吸引眾多獅紫軍擠爆場內外美食攤位區，創造單日飲食消費額超過50萬。

除此之外，今日攻城獅Muse Girls系列商品與初戀紫色系主題球衣持續熱銷，單日商品銷售額再度突破50萬大關！2月25日至2月26日將是隊史人氣最高的「宅男打籃球」主題日。本次攻城獅將首度推出球員版主題復刻球衣，更多銷售資訊請獅紫軍持續鎖定官方粉絲專頁。