為讓新竹縣的新住民一圓電台主持人夢，新竹縣新住民家庭服務中心推出Podcast節目製作課程，課程為期5天，主題包含播客概念及錄音環境、硬體認識及硬體操作、軟體介紹及軟體操作、節目企畫及主持能力等，希望讓新住民朋友體驗及學習，能夠從零開始，製作自己的電台節目。

為落實照顧新住民及其家庭的目標，新竹縣政府於2008年成立外籍配偶家庭服務中心，2018年更名為新住民家庭服務中心，2011年起委託新竹市基督教女青年會辦理，為新住民及其家庭成立專責的單一窗口，以關懷輔導新住民在台生活適應，並提供新住民家庭各項福利資訊服務整合平台，建立新住民家庭資源網絡。

過去新住民家庭服務中心舉辦多種課程，讓新住民習得技藝，此次跟上潮流，舉辦Podcast節目製作課程。社會處表示，課程主題包含播客概念及錄音環境、硬體認識及硬體操作、軟體介紹及軟體操作、節目企畫及主持能力、行銷分析、模擬實作、企畫概念及製作流程、訪談和對話技巧、成果展示、節目成果分享會及電台參訪，帶領講師為黃瑞仁、劉曼肅及黃玉美。

Podcast節目製作課程上課日期為5月6、13、20日以及6月10日、7月1日共5天，時間為上午9時至傍晚4時，並在5月16日安排至台北中央廣播電台參訪。上課地點就在新竹縣新住民家庭服務中心，名額有限，錄取名單以主辦單位透過電話或E-mail通知為主，報名電話03-6570832。