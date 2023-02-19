缺錢找小額借貸當心遭詐！高雄22歲洪姓女子創業缺錢，在臉書上看到「小額借貸」資訊，依照指示寄雙證件影本及銀行帳戶影本，並將銀行帳戶電話變更成對方提供號碼，當洪女如實照做後，不但沒收到錢，反而帳戶遭凍結。警方獲報循線下，逮捕23歲余姓、33歲楊姓男子為首23人詐騙集團，全案依洗錢防制法等罪，移送法辦。

高雄22歲洪姓女子因想創業險淪詐騙集團共犯，高雄市刑事警察大隊獲報，多日循線下逮捕集團23人。（本報資料照片）

據悉，洪女北漂就讀餐飲相關科系，畢業後返回家鄉創業，但由於缺錢又不想造成家裡經濟負擔，自行尋找借款方式，在臉書社團中看到借貸公司發布「小額借貸」、「放款快速」、「保密」、「免保人」等廣告訊息，於是主動洽詢借貸公司，心想能邁向創業藍圖第一步。

與借貸公司聯繫後，對方要求洪女寄送雙證件正反面影本及帳戶資料影本，當借貸公司收到洪女寄來的資料後，又以「方便快速放款」為由，吩咐洪女將「銀行所登記電話」更改為「借貸公司所提供的門號」。

當洪女照指示更改後，撥打電話給信貸公司，不料對方宛如人間蒸發，不僅電話不接，連line從一開始的已讀不回到最後直接遭封鎖，洪女此時還不知事情嚴重信，心想自認倒楣未多注意，直到2周後，洪女帳戶遭列為警示，洪女才驚覺遭詐，立即到警局報警求助。

高雄市刑事警察大隊獲報，多日調查下，發現該借貸公司竟為詐騙集團，集團在網路社群刊登「假借貸廣告」，等待有資金需求的民眾主動詢問，以申辦需要為話術，要求提供個人資料及雙證件正反面影本，確認文件後再以加速放款為由，要求被害人向原開戶銀行變更登記電話為「集團提供的人頭電話號碼」。

當被害人照做後，集團得手被害人帳戶，便銷聲匿跡，被害人不僅錢沒借到，還將自己帳戶白白送給集團洗錢用，淪為集團共犯。高市刑大多日循線下，逮捕車首集團主嫌余男、楊男，再跟據線索逮捕其餘21名共犯，全案依詐欺、偽造文書、違反《組織犯罪防制條例》及洗錢防制法等罪，移送地檢署偵辦。