彩繪列車將車廂變身為科學教室，讓旅客在乘車過程中接觸自然、環境、碳足跡等知識。（台中捷運公司提供／張亦惠台中傳真）

「科學X永續」捷運彩繪列車19日至4月21日在台中捷運運行，彩繪列車是國科會為響應聯合國基礎科學促進永續發展國際年，將車廂變身為科學教室，讓旅客在乘車過程中接觸自然、環境、碳足跡等知識。中捷公司表示，歡迎民眾乘著小綠綠，把「科學X永續」的理念融入生活。

為讓科學更加親民，國科會串連北捷、桃園機捷、中捷及高雄輕軌，由台師大邱美虹教授統籌與各學校合作，以「人與大自然」、「人與社會」、「環境變遷下海洋及森林」、「碳足跡」四大主題，將捷運車廂打造成沉浸式科學教室，推出[email protected]「科學X永續」捷運彩繪列車，首發車今年1月9日在北捷啟動，展開為期4個月、橫跨北中南4條列車路線的航程，中捷列車今日啟航，運行至4月21日止。

中捷公司表示，「科學X永續」計畫團隊透過彩繪列車讓民眾感受到與科學、環境間的互動及對話，盼藉此提升全民對基礎科學的重視，並關心生活周遭環境議題。

國科會在彩繪列車運行期間也推出可愛的歐兔（O2）Line貼圖、集點抽獎互動活動等等，藉由簡單的遊戲問答，誘發科學與永續的意識，進而採取守護環境的實際行動，達到「扎根科學，永續台灣」目標。