「樂天女孩」林襄外型姣好、身材有料，從台灣一路紅到日本，成為流量密碼，一舉一動都被放大檢視。近日，有鄉民在PTT貼出林襄在節目的側拍照，驚呼：「一瞬間我還有點沒認出是誰？還能把林襄拍成這樣是不是很扯。」

網友今（19日）在PTT八卦版詢問：「能把林襄拍成這樣攝影師是不是很扯？」並PO林襄搭檔沐妍、陳伊、Yuri主持的網路節目《女孩花啾玩》側拍圖，當天萬里無雲，四個女生站在艷陽下擺可愛的姿勢拍照，其中林襄的瀏海被風吹開，罕露出額頭，膚色也被曬成小麥肌。該網友表示，第一時間沒認出林襄，覺得攝影師把她拍成這樣很扯，忍不住問鄉民：「大家覺得是拍攝角度出很大問題嗎？還是？」

此文一出，網友七嘴八舌地留言：「不是，是忘了修圖」、「論修圖的重要」、「沒美肌超慘的」、「背景問題。房屋看起來髒又舊，地板瓶蓋，還有藍色發財車，構圖直接爛到不行」，也有人指出：「還OK吧，很有無名小站圖的感覺」、「是你被修圖制約了」、「這攝影師很優秀，拍出最真實的一面」。

林襄近期隨著樂天桃猿球隊一同到石垣島打交流賽，被日媒評論為「期待已久的天使」，之前曾自爆私生活被剝奪的林襄，面對大批媒體和球迷的拍攝，受訪時大方表示，感受到日本滿滿的熱情，沒有覺得有壓力，反而喜歡與鏡頭互動。。