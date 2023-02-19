黃健庭、林明溱率領青年團到水里菜市場徒步掃街，一步一腳印把每一票都衝出來。（楊靜茹攝）

支持者遠遠看到林明溱，熱情打招呼「縣長，加油！」心疼他遭抹黑。（楊靜茹攝）

水里菜市場攤商高喊「林明溱，凍蒜」，痛斥對手一昧抹黑很可惡。（楊靜茹攝）

支持者看到林明溱打氣鼓勵，安慰「抹黑沒有用啦」，答應投票支持。（楊靜茹攝）

南投縣立委補選戰倒數，國民黨秘書長、台東縣五星前縣長黃健庭，與南投縣五星前縣長林明溱在水里鄉合體，率領青年團到水里菜市場徒步掃街拜票，群眾看到林明溱親切直呼：「縣長，加油！」也有人贊聲：「抹黑沒有用啦！應該沒問題。」民眾熱情相挺，讓飽受民進黨攻擊的林明溱感到很窩心。

黃健庭表示，選戰倒數，他們率領青年團天未亮就出門，為了幫林明溱全力衝刺，呼籲所有的支持者在3月4日投票日一定要去投票，一步一腳印把每一票都衝出來，讓林明溱3月4日能高票當選。

林明溱感謝年輕人犧牲假日來幫忙，也感謝鄉親的支持鼓勵，強調南投縣這席立委補選，必須是正派、務實，為南投縣府爭取建設建設南投，真心請大家踴躍出來投票，一起守護南投。

林明溱質疑對手蔡培慧，3年連選3次，滿街都是看板、旗幟，競選經費的錢從哪裡來？中央稅收超徵4950億元，除全民普發6000元，還編列1000億元用於「強化經濟及社會韌性」，連個計畫都沒有，是否給民進黨用來選舉綁樁？國庫通黨庫？蔡培慧、民進黨請說清楚。

民進黨副秘書長黃建嘉強調，蔡培慧的選舉經費來源都在政治獻金載明公佈，反問林明溱：「是否反對發6000元？」

林明溱痛斥，民進黨只會模糊焦點打迷糊仗，企圖利用普發現金的方式，將其中1000億元「強化經濟與社會韌性」不受監督的項目包裹式通過，是不是要作為百工百業綁樁的私房錢？最好把超收4500多億的錢，通通都發還給國民。