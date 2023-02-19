一名女網友說她無法接受與人共食時，發現對方吃麵會「把麵條咬斷」，她認為吃不了這麼大口，就不該挖很大坨，之後咬斷吐回碗裡，即便是親密的對象也不行；其他網友紛紛認同原PO「你這叫吃剩的」，也有人建議、「拿兩個碗分裝就好」、「你一口我一口本來就會這樣」。

該女網友在Dcard發文，她小時候曾與弟弟共同吃一碗麵，她先讓弟弟先吃，輪到她時，她發現碗裡的面全都被咬過，而且不少黏在碗壁上，她當下覺得相當噁心，決定不吃了，而這個習慣一直持續到長大，「不理解為何明明吃不了那麼大口，硬要挖那麼大坨在咬斷、吐回碗裡」。

原PO說只要她發現分食後，對方把麵咬斷放回碗裡，她就會覺得噁心不想再碰，即便是對象、伴侶也一樣，「最無法接受是吐完之後還問我要不要吃看看」，她強調別人的飲食習慣如何，與她無關，但如果要分食，她就是無法接受咬斷麵條，為此發文問其他人是否也是一樣。

其他網友留言「你這叫吃剩的，分食哪有吃了才分的」、「拿兩個碗分裝就好，為什麼一定要等一個吃完再換另外一個」、「拿兩個碗裝一裝就好了，幹嘛你一口我一口的」、「覺得噁心是對的，良好的衛生習慣要從小培養」、「分食可以但斷麵不行，除此以外，吃麵包的時候也不喜歡留下太明顯的齒痕」。