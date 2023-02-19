2018年由大陸女星周迅主演清宮劇《如懿傳》，集齊霍建華、童瑤、董潔、李沁、張鈞甯、李純等大咖明星，該劇是《後宮甄嬛傳》的續集，電影般的質感和精緻服裝獲得許多觀眾喜愛，近日該劇製片PO出一張《如懿傳》劇組聚餐的照片，掀起不少粉絲的回憶殺。

《如懿傳》製片黃瀾日前在微博發文，透露劇組小範圍聚會，寫下：「從北京開機到內蒙拍草原，又轉去江南拍水戲，最後紮在橫店，八個多月幾千場戲啊」，並附上聚會的圖片，主演的周迅在照片正中間，笑得非常開心，參加聚會的還有童瑤、董潔、李純等人，其中網友發現童瑤站在周迅前，皮膚看起來非常白。

製片黃瀾發出聚會照片，周迅（中）、董潔（右一）、李純（第二排右二）、童瑤（第一排右三）都有參加。

該畫面掀起不少網友討論：「這個片子被低估了，拍的真的好」、「一眨眼已經過了那麼久了」、「今年過年的時候還又看了一遍，預防戀愛腦」、「疫情前的如懿傳劇組，聚過好幾次了，演員們真的是好好呀！」、「周迅永遠是人群中的第一眼」，有人表示「所以什麼時候安排一下重新上架」，底下有網友解答：「因為宮鬥劇不得過度渲染宮鬥情節，所以《如懿傳》被永久禁播，宮鬥題材影視劇不再立項拍攝，當初為了定檔千刪萬剪；好不容易快播了，于正橫攪豎踩；好不容易口碑回升了，又被永久禁播……」。

2019年1月北京日報列舉宮鬥劇5大罪狀，指該類型戲劇會產生5大負面影響，包括追崇皇族生活方式、惡化社交生態、美化帝王臣相、宣揚奢華享樂之風、弱化正面精神引導等等，該文章曝光後大陸電視台全面停播宮鬥劇，之後就連大陸網路影音平台都將《如懿傳》下架，該動作引發許多觀眾不滿。