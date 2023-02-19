桃園市少年警察大隊蔡姓偵查佐，前年底在治平專案前一天，以通訊軟體LINE通知陳姓黑幫「你明天最好去避風頭」，檢警查扣陳的手機後發現對話紀錄，蔡被依洩漏國防以外祕密罪嫌起訴，但桃園地院認為，蔡警平時積極和掃黑官警合作蒐證，且並非專案小組成員，無證據顯示他事前知情或收賄，判無罪。

桃園地院認為無證據顯示蔡姓偵查佐事前知情或收賄洩密，判無罪。(蔡依珍攝)

蔡姓少年隊偵查佐2021年12月27日傍晚，在辦公室用Line傳送「你最好明天去避風頭」、「跨完年後再回來」、「我跟你的對話都刪掉」、「你是29日」等暗語，給綽號「山豬」的「天道盟正義會大溪組」陳姓組長，隔天下午陳被治平專案拘提到案，檢警查扣陳的手機，發現對話紀錄，認定蔡洩密，依洩漏國防以外祕密罪嫌起訴。

蔡男喊冤，稱自己早就知道陳男疑似有壓榨、虐待少年等行為，也規畫1月24日春安專案時收網，才會傳送「假訊息」給陳男，強調陳男被逮的日期和他傳送的日期差一天，沒有洩密的情況。

桃園地院法官調查發現，蔡男確實長期接受轄內國中老師通報，稱校內國中生參加陣頭遭暴力毆打，因而緊盯綽號「山豬」的陳男，也和大溪分局偵查隊副隊長頻頻交換情資、積極蒐證，甚至曾傳訊給副隊長：「昨天晚上那件又是山豬幹的」、「把他掃掉」、「煩死了」等語。

法官認為，檢方並未舉證蔡男有收賄等情況，且蔡男並非大溪分局執行檢肅治平目標勤務的專案小組成員，根本無從得知掃蕩對象，沒有積極證據證明下，桃園地院判蔡男無罪，全案仍可上訴。