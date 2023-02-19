Miss Dior花漾迪奧馬卡龍香浴球，售價2700元／10入。（Dior提供）

Miss Dior全活動系列贈圖，每樣商品都極具質感。（Dior提供）

Armani Prive韓國香氛代言人全汝彬、孫錫久登上韓國版Marie Claire，成為香氛迷近期佳話。（Armani Prive提供）

Miss Dior花漾迪奧淡香水誕生於2008年，一上市即成為亞洲最具風格指標與回購率最高的香氛之一，2023年品牌也為其打造全新外包裝，品牌與法國知名緞帶製造商合作，打造1萬2000條手工訂製緞帶繫於瓶身，打造彷若高訂香氛的外貌，也奠定了Miss Dior無可撼動的指標地位。而今於台北新光三越A11打造的Miss Dior花漾迪奧愛戀快閃店，更是擺出2米發光巨型Miss Dior瓶身，同時發表限量回歸的《MISS DIOR花漾迪奧馬卡龍香浴球》與《MISS DIOR花漾迪奧香氛蠟燭》，以嚮香氛迷們。

同時，為了感謝品牌粉絲的大力支持，2月25日也將請來迪奧香水大使林柏宏擔任一日店長，除了當日推出限量50組的「愛戀寵粉組」，內含30ml Miss Dior香水、男神選色的潤唇膏外，還有獨家簽名照可供收藏；另外只要消費滿6000元，即可獲得「Miss Dior愛戀花卡」的手作活動行程與擴香卡和限量精巧禮；而周一至周四只要消費滿6000元，還可獲得「Miss Dior愛戀巧克力」、周五至周日則是「Miss Dior愛戀隨行杯」。另外消費滿8000元，還可再獲得活動限定的「Miss Dior愛戀托特包」，質感滿點。

另外亞曼尼（Armani Prive）韓國代言人孫錫久、全汝彬，近日登上韓國雜誌《MARIE CLAIRE》，以全新形象照演繹Armani／Prive高訂香「東方紅木」，也成為粉絲熱議話題。