美式賣場好市多經常提供許多優惠商品，有時還會推出限定折扣增加買氣。一位女網友分享，知名3C大廠羅技的靜音無線滑鼠正在打折，原本2支滑鼠要價999元，如今只要879元。不過有人急忙勸退，「沒有聲音老闆就不知道我在忙了」，讓許多人直呼有道理。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，因為家裡衛生紙用光了，所以她到好市多補貨順便逛街，剛好瞄到羅技的靜音無線滑鼠打88折促銷中，原價2支999元現在只要879元，剛好可以一支放在辦公室一支放在家裡使用，「查了一下好像真的有便宜」。

網友分享她在好市多看到的折扣現場。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「這款好用，我的是在XX買一個就700多了」、「我買來辦公室用，很不錯啊」、「這滑鼠我去年就買了，很好用」、「這個我看很久，但是覺得顏色太淺，很怕很快就髒掉」、「我之前買1個比你買2個更貴，恭喜你買一送一」。

不過也有不少網友強調，滑鼠就是要有按鍵聲，「沒有聲音老闆就不知道我在忙了」，讓許多人直呼是正解，「我連鍵盤都換機械式」、「如果鍵盤沒聲音，我不忙就會被發現了」、「忽然懂了為什麼公司同事都換成機械鍵盤了」。