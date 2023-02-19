花椰菜高纖低熱量，富含營養還有助抗癌，是不少人喜歡吃的蔬菜之一，但由於花椰菜結構茂密，就有民眾曾經在一顆花椰菜中洗出40隻菜蟲，臺北農產近日在臉書分享清洗花椰菜的3個步驟。

曾有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享，自己在好市多買了一顆花椰菜，沒想到回家清洗時，掉出至少40隻菜蟲，畫面讓人看了頭皮發麻，也讓他好奇「花椰菜該怎麼洗比較輕鬆啊？好多高蛋白…」

根據北農臉書發文介紹，花椰菜是十字花科蕓薹屬的作物，屬於甘藍的變種，人們所食用的部分是花球，花球生長在植株莖頂，由未分化花苞組成，也就是在開花過程中尚未完整開花的肉質組織。

至於要如何清洗花椰菜，北農也分享3步驟，一是沖洗，將整顆花椰菜浸泡於流動的清水中；二是過水，手持花梗快速進出水面，可以洗掉浮出來的小蟲；最後切塊：切成適當大小後，再進行簡單沖洗。