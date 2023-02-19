哈林相隔10年飛美國舉辦演唱會。（Joy Entertainment提供）

哈林相隔10年飛美國舉辦演唱會。（Joy Entertainment提供）

哈林（右）與奶奶開心相擁。（Joy Entertainment提供）

庾澄慶（哈林）的「我的哈林年代」演唱會17日在美國洛杉磯舉辦，吸引各年齡層觀眾搶票欣賞，現場座無虛席；中場獻唱經典曲〈靠近〉，哈林無預警走下台與一位百歲高齡的「資深」鐵粉歌迷合照，他事後開心直呼：「這是1923年出生已經100歲的施奶奶和她的兒子，她來看我的演唱會，太ROCK了吧．還有比這更ROCK的事嗎？」

哈林相隔10年前往美國開唱，這次分別於洛杉磯、雷諾及大西洋城舉辦演唱會，他的經紀人周智惠今（19日）受訪分享，首場開演前，主辦方跟哈林說有一位100歲老奶奶來看演唱會：「奶奶跟70幾歲的兒子一起來看，奶奶在場外聽到哈林哥彩排的歌聲興奮又開心，差一點不小心走進場，但因為裡面還在彩排所以被工作人員擋下。」

哈林哥得知此事立刻向主辦方詢問老奶奶的座位，登台前與工作人員協調，規劃演出中場走下台去找老奶奶，為她獻唱，經紀人說：「唱到〈靠近〉時哈林哥很臨時走下去，想要暖心『靠近』老奶奶，引起全場觀眾騷動，100歲奶奶超開心，像看到自己的兒子，一直對哈林哥說『我好喜歡你喔』、『你要身體健康』，奶奶還伸手摸摸哈林哥的臉，所有人看了都好感動。」

原來老奶奶是四川人，也是哈林的死忠鐵粉，為了看演唱會特地坐1個多小時的車到現場，演出結束後，工作人員將老奶奶請到後台與哈林相見歡，調皮的哈林邀奶奶一同比出「rocker手勢」合照，奶奶因高齡手指不靈活，最後努力比出6的手勢，可愛合照成為哈林與奶奶最珍貴的回憶。