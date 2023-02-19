陳銳以不設限的理念，展現自身對時尚的完美解釋。Hermes石英色直筒夾克15萬1000元、白色背心2萬2500元、棕色長褲3萬4900元、小牛皮皮鞋2萬2500元。（攝影石智中）

陳銳穿上Hermes春夏服裝，展現品牌本季強調的不設限的自由。Hermes泡沫白色夾克9萬6800元、石英色無領Boxy襯衫2萬3700元、岩石灰百慕達短褲2萬7100元，小牛皮運動鞋2萬6800元。（石智中攝）

陳銳穿上Hermes春夏服裝，展現品牌本季強調的不設限的自由。Hermes泡沫白色夾克9萬6800元、石英色無領Boxy襯衫2萬3700元、岩石灰百慕達短褲2萬7100元，小牛皮運動鞋2萬6800元。（石智中攝）

陳銳穿上Hermes春夏服裝，展現品牌本季強調的不設限的自由。Hermes泡沫白色夾克9萬6800元、石英色無領Boxy襯衫2萬3700元、岩石灰百慕達短褲2萬7100元，小牛皮運動鞋2萬6800元。（石智中攝）

Hermes Birkin Picnic提包，採用Swift小牛皮與柳條編織材質，售價79萬2000元。（Hermes提供）

Hermes小牛皮樂福鞋，售價3萬600元。（Hermes提供）

Hermes小牛皮涼鞋，售價2萬9500元。（Hermes提供）

Hermes織帶與Hunter母牛皮拼接腰帶，售價2萬2300元。（Hermes提供）

初次認識陳銳（Ray Chen），已經是他紅透古典與流行樂界後。他的演奏向來極富情感，又能不設限的與一般民眾打成一片。這點也很能打破一般人心中高冷的古典樂。而他除了是國際級的小提琴家、百萬網紅之外，而今又多了個新頭銜－Tonic應用程式的CEO暨共同創辦人。陳銳4歲開始習琴，20歲時便榮獲伊莉莎白王后國際音樂比賽金獎，他從小似乎就知道自己對小提琴特別有「才華」，但也不忘感謝父母給予他好的環境，能讓他在嘗試與學習中，找到人生的方向。

陳銳一再表示「環境」很重要，對很多學習樂器的人來說，練習往往是最孤單且容易喪失動力的環節。有鑑於此，他趁著演出相對較少的疫情期間，與出身科技業的夥伴們，共同開發出名為Tonic的應用程式。透過程式中虛擬練習室的機制，音樂愛好者們可隨時隨地上線「練功」，並藉著相互砥礪或累積練習時數等手法，在社群中找到精進技藝的成就感，未來還可能會結合遊戲模組，開啟驚喜連連的「闖關模式」。

會有如此異想天開的想法，大概和陳銳「不設限」的個性息息相關，雖然當下有更多的孩子在學樂器，但是卻沒有更多人去古典音樂演奏會，這樣的現狀，也成了他口中絕佳的「市場機會」。有些人說「古典音樂像是米其林餐廳，流行音樂像是麥當勞」，但陳銳卻不這麼認為，在他與知名電玩遊戲《英雄聯盟》及英國歌手史汀等人的合作中，反倒更深刻了解到了音樂最能觸動人心的本質。

當陳銳穿上愛馬仕（Hermes）以「天馬行空」年度主題開啟的春夏系列男裝，也讓私下以舒服為穿搭要件的他，有了截然不同的體悟。身為「空中飛人」的他，笑說自己的衣櫥就是一只限重23公斤的行李箱，裡面除了演奏服和出席活動的服裝外，就是針織衫、帽Tee、運動服等基本單品。他在拍攝過程中，尤其喜歡輕鬆感十足的短褲造型，亦令他於鏡頭前盡情展現出自在愜意的瀟灑模樣。Makeup & Hair：VVM / Bin