屏東劉姓男子與潘姓婦人有債務問題，1998年劉男見對方上門要錢，竟持利剪將人刺死，隨即展開逃亡生涯；直至日前台北警方在街頭攔檢時，意外將人逮獲，逃了20餘年、僅剩一年不到就能逃過法律追訴期，屏東地檢署偵結後依殺人罪將他起訴，屏東地院裁定續押。

劉姓男子殺人後逃亡超過20年被逮，屏檢依殺人罪偵結起訴。（林和生攝）

檢警調查發現，劉男與潘女因財務問題產生嫌隙，潘女在1998年6月14日上午10時40分許，來到對方住處討債，雙方談沒多久便發生爭執，劉男一氣之下隨手拿起一旁利剪，朝女子身上刺去，她隨即倒地、血流如注，旁人見狀立刻報警，並將人送往東港安泰醫院急救，經醫師搶救數小時後宣告不治。

員警獲報到場，驚見現場斑斑血跡，並扣得剪刀及木棍各1把，至於下手的犯嫌早已逃之夭夭。事後法醫相驗發現，死者身上有2處穿刺傷，其中右前胸刺傷經由皮下組織經過右肺中葉，抵達心包膜，最後插入接近心臟上升主動脈，僅距離瓣膜3公分，顯示刺擊力道非小。

專案小組事後積極偵辦，由於案發地點為劉男所承租用來工作的處所，並擺有沙發及工具等，現場扣得的犯案剪刀，長度達25.5公分，就是修剪堅韌沙發皮所用的剪刀，質地沉重且尖銳，但根據線索追人，始終沒有下文，凶手宛如人間蒸發般，警方也發布通緝。

潘女的兒子一心想找到殺母嫌犯，無奈到死前都未能如願，直到去年底由台北市員警巡邏攔檢時，意外將人逮獲，並解送屏檢歸案，檢察官偵結後依殺人罪起訴，移審屏東地院時裁定續押。

檢警指出，劉男犯罪時間在1998年6月，根據刑法修正前的追訴權時效為20年，加上通緝期間達20年之四分之一即為5年，等於此案件追訴權時效應至2023年12月完成，逃了20餘年，僅1年不到就過追訴期，如今落網，員警直言，法網恢恢，疏而不漏。

劉男被捕後僅淡淡談到，與潘女並無財務問題，但坦言確實憤而殺人，至於為何殺人？逃亡期間如何生活，這部分並無多談。法官認為，他逃亡20餘年才被查獲，顯見逃亡意欲甚堅，具相當逃亡能力，加上居無定所，因此認定有相當理由恐繼續逃亡，因此裁定續押。