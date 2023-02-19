林薇與媽媽感情好。（摘自臉書）

林薇與媽媽感情好。（摘自臉書）

「廣播之花」陳麗秋病逝。（摘自臉書）

50年代知名廣播之花、曾獲廣播協會頒發終身成就獎的電台主持人陳麗秋，19日凌晨1點多病逝，享壽85歲。她的女兒藝人林薇在社群平台po出媽媽頂著妹妹頭照，悲痛發文：「一代廣播天后母歿，請不要叫我節哀，我做不到。」她並感謝醫護人員66天來的照顧，「願小公主保佑大家，我們愛妳」。

陳麗秋是知名廣播人，明星姊妹花林秀芳、林薇是她的女兒，兒子廖威凱2歲時即在潘迎紫主演的《靈山神箭》中以可愛靈芝草人而走紅。林薇表示，當年媽媽聲音甜美、外型出眾，從南部到台北打拼時，參加過中廣等3家廣播電台比賽都是第一名，主持過《十字路口》、《司機俱樂部》 等節目，被封「廣播之花」，許多計程車司機都對她聲音相當熟悉，深獲不少廠商青睞，當時知名品牌「口味兒」、「黑矸標驚風散」就請她擔任代言人。

林薇表示，媽媽自10年前車禍後，健康狀況大不如前，但經過調養復原不錯，去年健康狀況每況愈下，12月中因心臟問題及泌尿道感染住院治療，住院時體重僅32.9公斤，期間病情時好時壞，今年1月確診，2月6日一度好轉，她2月6日原本打算接媽媽回家照護，護理師交代家用的電動病床、氣墊床，也都跟輔具團體借好了，「結果同一天醫院就通知媽媽病情急轉直下、血氧一直降，又進了加護病房⋯⋯真的情何以堪」。

被問到弟弟廖威凱，林薇隱諱地：「他很神秘，很少聯絡，今天還沒出現。對，我媽媽今天走了，但她最愛且唯一的兒子，還沒有出現。只能替媽媽感到悲哀。」她說，媽媽的最後一段路其實是很痛苦的，「我跟她說，妳痛苦躺在這裡無法照顧他，妳去做天使了，還可以照顧他，不要再擔心他了。她最後不肯走的原因，我個人覺得是因為弟弟吧！」她透露弟弟只跟一個姊姊聯絡，「他說自己身體不好所以不出面，所以媽媽後事就由我跟兩個姊姊處理。我們應該不會辦公祭」。記者試圖與廖威凱聯繫，但截稿前尚未獲得回應。