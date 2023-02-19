桃園市街舞文化藝術協會19日在中壢舉辦第7屆桃園UNION高中職熱舞社團聯賽，排舞競賽由竹女熱舞Hot5奪下第一名。（蔡明亘攝）

桃園市街舞文化藝術協會19日在中壢舉辦第7屆桃園UNION高中職熱舞社團聯賽，現場超過1千人參與氣氛超嗨。（蔡明亘攝）

桃園市街舞文化藝術協會今日在中壢藝術館舉辦第7屆桃園Union21高中職熱舞社團聯賽，參賽選手來自桃園市與新竹縣市等地共24校，現場超過1千人熱情參與，表演精彩氣氛超嗨，尖叫聲不斷。桃園市長張善政表示，熱舞比賽看得熱血沸騰，3月12日桃市府青年局將辦理「街頭文化節」，邀大家共襄盛舉。

Union21最初為單純舞展，為促進街舞文化多元發展，2018年改為競賽模式良性提升街舞水準。今年聯賽分排舞與Battle共2項目，排舞由各校展現預先準備的排舞，由擁有各個不同舞蹈風格的專業評審，選出前三名，而Battle則由每校派出1名代表競賽，考驗Solo實力。

今日排舞競賽獲獎隊伍第一名為「竹女熱舞Hot5」、第二名「啟英高中 Fighting spirit」、第三名「光復高中KOD」，另Battle競賽冠軍則由桃園高中熱舞社的柯權訓拿下。

張善政表示，熱舞競賽看得令人熱血沸騰，感受到桃園青年學子的活力，他預告3月12日將舉辦街頭文化節，結合嘻哈、饒舌、熱舞、塗鴉等街頭元素，透過跨縣市亮點活動，打亮街頭文化的名聲，鼓勵喜愛街頭文化的同學一起來共襄盛舉。

青年局長侯佳齡提到，市府重視青年多元學習發展，在社團熱舞聯賽或成果發表，都給予支持，盼透過3月將登場的街頭文化節，倡導現代街頭文化。

此外，為提供高中職學校社團完整服務，青年局設有校園社團資源中心專線，提供課程、活動補助及場地借用等資源，對社團活動有興趣的青年可致電諮詢。