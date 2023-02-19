「魔獸」霍華德昨28分、14籃板及7助攻，帶領桃園永豐雲豹19日以120比108力挫地主台灣啤酒英熊，奪下本季首度3連勝，但在比賽還剩50秒，蔣淯安與陳孝榕竟在場上相互揮拳，造成場上變成大亂鬥，一切衝突的起因是陳孝榕刻意揮肘毆打蔣淯安臉部，才會引發蔣淯安反擊，都要贏球了都還這麼沒品打球！

霍華德開賽就打得相當強勢，搭配艾夫伯、盧捷閔兩名隊友的三分火力，雲豹逐漸擴大領先到兩位數，甚至上半場結束前，艾夫伯投進壓哨兩分球，幫助雲豹打完上半場，取得62比46大幅領先，霍華德半場投12中7，拿19分、7籃板，艾夫伯16分。

儘管雲豹第3節一度擴大領先到20分，可是趁著霍華德提前下場休息，英熊也在大勝、瓊斯兩名洋將攜手下打出10比2猛攻，轉眼縮小差距到個位數；幸好霍華德末節重新上場，跟艾夫伯、盧捷閔、林宜輝等人攜手重新擴大到20分以上，勝負提前底定。

沒想到打到最後50秒，英熊已經落後18分，蔣淯安卻在防守陳孝榕時，遭到陳孝榕故意高舉手肘揮到臉部，讓蔣淯安頓時揮拳回擊，兩人在場上互毆，英熊助教林玠禾竟然也衝入場內毆打陳孝榕，兩隊人馬在場上形成一場大亂鬥，最後雙方共有12人被奪權出場，英熊是蔣淯安、黃鎮、梁浩真、曹薰襄與助教林玠禾，雲豹則是陳孝榕、霍華德、艾夫伯、林宜輝、曾品富、黃奕勝與體能教練維達斯。

除了霍華德，艾夫伯也拿36分，盧捷閔單場投進7顆三分球，攻下23分，戴維斯14分、6籃板；英熊以蔣淯安27分、6助攻與4籃板表現最佳，卻沒辦法挽回頹勢，還跟對方爆發全武行。