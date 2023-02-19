中華隊19日以7比0擊敗富邦悍將，全隊共敲出14支安打，不過扛中華隊第4棒的旅日好手吳念庭沒有安打，他坦言，自己目前跟球節奏還不是很好，他也有向打擊教練彭政閔、曾豪駒討教，盼能趕快調整到比賽感覺。

吳念庭此役擔任中華隊先發三壘手、打第4棒，賽後他坦言，看到先發打線時十分意外自己被排在第4棒，他首打席靠著選球保送上壘，但接下來2次打擊分別遭到三振、飛球出局。

往年這時候春訓都還只是在隊內賽的階段，尚未進到高強度比賽，但為了經典賽，每位球員都將提前做調整，吳念庭說：「現在擊球的節奏感還不是很好，打擊節奏還差了一點。」

對比其他旅外球員很快進入進入實戰，吳念庭調整進度稍為落後，也讓他有些著急，導致今天也揮了許多沒有設定的球路，「前面有多看一些變化球進壘角度，後來比較積極出棒狀況還是有落差。」

為了趕快找回打擊節奏，吳念庭也向2位打擊教練討教，「恰哥、貓哥都有跟我講，先專注在自己的揮擊上，不要在意結果，把節奏先找回來。」