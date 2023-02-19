消息人士透露，NBC環球有意奉上重金，爭取NBA轉播權，該公司在20多年前將轉播權拱手讓給迪士尼和華納兄弟探索旗下的Turner體育。NBC環球高層已經向NBA表達興趣。

匿名的內情人士表示，NBC體育希望取得包含季後賽的轉播權，在NBC電視網轉播NBA賽事。部分球賽可能在NBC環球的串流服務Peacock獨家播映。

此外，蘋果與亞馬遜也對串流NBA球賽感興趣。亞馬遜目前與NBA簽有串流協議，可在巴西轉播NBA賽事。

值得一提的是，除非華納兄弟探索和迪士尼放棄獨家協商權，不然NBA不能在2024年4月之前，與其他競標者進行正式協商。

NBA發言人證實，現階段NBC環球並未與NBA進行全國轉播權協商，但強調Comcast與NBC曾是NBA的長期合作夥伴。

華納兄弟探索與迪士尼現有的轉播權直到2024/2025賽季結束，距離現在還有兩年多的時間。NBA有可能直接和現行合作夥伴續約，不與外部企業洽商，前次2014年續約便是如此。

不過本次可能不會再採用這種模式，因為串流已躍居電視節目主流播放方式。內情人士表示，NBA可能為競標者提出一或兩種新方案，讓媒體轉播夥伴由兩家加至三或四家。

消息人士指出，迪士尼預料會為ESPN、ESPN+ 和ABC爭取轉播權。

華納兄弟探索對NBA的興趣曖昧不明，該公司執行長薩斯拉夫（David Zaslav）在去年11月表示，「我們不一定要擁有NBA轉播權。」

熟知內情人士表示，薩斯拉夫和華納兄弟探索體育主管西爾伯瓦瑟（Luis Silberwasser）可能用今年的時間決定未來與NBA的關係。