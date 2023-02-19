高雄市仁武區本月7日發生一輛吊車在作業時未把外伸撐座展開，造成車身不斷傾斜，把車內的鷹架倒出，當場壓死站在車旁的駕駛；事發驚悚畫面曝光，當時駕駛還一度試圖用手撐著車體，沒想到短短5秒時間，大量鷹架就滑落把駕駛壓住，44歲駕駛被救出後送醫不治。
事發畫面中，該名駕駛原本背對吊車、面向工地，等到他發覺吊車已漸漸傾斜時，趕緊轉身試圖用手撐住，後來見車體傾斜角度越來越大，才趕緊退到車尾，沒想到放在車內的鷹架硬聲被快速倒出，當場壓住駕駛，駕駛被救出後已無生命跡象，送醫不治。
高雄市仁武區本月7日發生一輛吊車在作業時未把外伸撐座展開，造成車身不斷傾斜，把車內的鷹架倒出，當場壓死站在車旁的駕駛；事發驚悚畫面曝光，當時駕駛還一度試圖用手撐著車體，沒想到短短5秒時間，大量鷹架就滑落把駕駛壓住，44歲駕駛被救出後送醫不治。
事發畫面中，該名駕駛原本背對吊車、面向工地，等到他發覺吊車已漸漸傾斜時，趕緊轉身試圖用手撐住，後來見車體傾斜角度越來越大，才趕緊退到車尾，沒想到放在車內的鷹架硬聲被快速倒出，當場壓住駕駛，駕駛被救出後已無生命跡象，送醫不治。
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