近來獲得投資人青睞、沒有獲利的小型AI股包括C3.ai、SoundHound和BigBear.ai等。人工智慧軟體公司C3.ai開年迄今股價翻揚近一倍，至23.84美元，該公司的股票代碼正巧是「AI」，清楚說明業務範圍，又簡單好記，或許是吸引投資人注意的原因之一。

C3.ai是矽谷傳奇人物希伯（Thomas Siebel）所創立，他在2006年將一手創設的軟體公司Siebel Systems出售給甲骨文。

語音辨識軟體業者SoundHound AI今年來股價亦翻漲一倍。該公司執行長莫哈傑（Keyvan Mohajer）去年11月向分析師表示，公司的志向是打造自然語言理解力比人類更好，而且能像人類一樣回應和互動的對話AI。

AI分析公司BigBear.ai今年來股價飆漲將近700％，該公司向美國情治單位其他聯邦政府機構提供AI解決方案。

這波AI股熱潮不禁令人回想起科技業其他投機狂潮，像是加密貨幣類股在2021年氣勢如虹，沒想到隨即在2022年跌落神壇。還有1990年代末期網路公司如雨後春筍般崛起，在2000年的網路泡沫經歷生死大劫。

值得一提的是，一如亞馬遜和eBay挺過網路泡沫，成為規模更大、事業觸角更廣的大型業者，AI新創公司也可能順利度過今日的挑戰，隨著時間逐漸成長茁壯。

然而AI產業成熟需要時間，分析師指出，C3.ai、SoundHound和BigBear.ai現階段並無獲利，今年甚至明年可能都還無法創造獲利。

去年C3.ai、SoundHound和BigBear.ai股價皆遭遇亂流，未能從熊市幸免，目前股價仍遠遠低於52周高點。後兩者均在去年透過特殊目的收購公司（SPAC）上市。