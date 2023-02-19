藝人穆熙妍曾獲得溫哥華華裔小姐冠軍，之後進入娛樂圈成為各大綜藝節目常客，並擔任綜藝節目《美麗說達人》、《我在北海道》的主持人；近日網上一名網友提出11點戀愛要求，掀起不少人討論，穆熙妍看到後聲援該網友：「只憑一段文字就武斷地替別人貼上公主病的標籤，好像太嚴厲了點。」

近日有網友在私人臉書寫下想談戀愛，希望男生會主動拿相機記錄、主動分享日常、出門幫忙提包包、追求感情、不討厭女生哭、不會不耐煩等等條件，沒想到該則貼文被許多網友分享，並到該網友貼文發表看法，各別男性網友認為該女網友是公主病，藝人穆熙妍看到後也發表看法：「我仔細看了內容，覺得沒什麼問題啊！雖然不是我想要的戀愛，但每個人的選擇和理想不一樣，難道在私人平台期待一下都不可以嗎？」

她認為感情講究的是合適，強調：「只憑一段文字就武斷地替別人貼上公主病的標籤，好像太嚴厲了點。」穆熙妍以自己舉例認為拿相機記錄這點，不一定有必要，對方攝影技術有可能不好，也不喜歡太黏的另一半，自己也不會要求怎麼鬧都不能不耐煩，但她表示就算和發文的女生個性不同，也不會因此否定對方，直呼：「像我這種大女人，就覺得需要這些小行為而感受幸福的女孩子，真是太可愛了啊！」

她總結這樣的戀愛需要很多真心與耐心，並鼓勵對方不如讓自己越來越好，王子可以一邊走一邊找：「單方面要求或付出都是不夠的，取得平衡，才能以自己想要的方式被愛著。」