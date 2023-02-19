111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級6強複賽，上季第4佛光大學19日賽事第1節靠大二射手連文鈴三分球4投中3拿11分，21比12領先賽前預、複12連勝，唯一不敗之師文化，但第2節文化防守加壓，讓佛大19投0中，只靠罰球拿1分，文化則轟25分，單節25比1攻勢要回氣勢後，此役戰況輸贏提前底定，最終文化92比57快意2連勝、開季13連勝持續不敗金身，展現力拚隊史第20冠的氣勢及戰力。

文化大四後衛曾萱儀先發27分鐘，17投中11六成五高命中率攻下個人生涯新高23分，外帶5助攻、4抄截，也是4年來個人單場得分首破20，出身HBL名校永仁的曾萱儀說：「我是非典型後衛，教練鄭慧芸要我先運球突破或假切真傳、或自己上籃，今天這個環節做得還OK，出手有信心，就多嘗試，中距離及外線也是，才一戰首度攻破20分大關。」

文化大三前鋒王玥媞14投中9，也以六成四命中率攻下20分，連12場得分上雙，繼預賽對台師大拿20分後，本季第2度單場得分破20，大三大前鋒鄭慧慈7分及生涯次多的20籃板，繼上季預賽對台科抓21籃板後，2度破20，大二中鋒、上季新人后郭虹廷10分、8籃板，大一菜鳥中鋒趙云楓替補13分鐘，12投中4、含一次球進加罰「三分打」，外帶2罰2中，貢獻11分，開季13場打第8場的次高分，另有8籃板。

佛光大學吞下複賽階段2連敗，第2節罕見攻守大當機，單節19投0中，包括三分球6投、兩分球13投都摃龜，只靠大一菜鳥游宛穎2罰中1，拿到單節全隊僅有的1分，單節1分、沒投進任何一球為隊史頭一遭，教練楊淑淨超無奈，表示因進攻百投不中、防守漏這漏那，留下教練、球員都刻骨銘心的10分鐘。

佛大碩一「一姊」主控梁瑜玲、大四前鋒陳郁婷、大三後衛李宜樺都說，這是她們籃球生涯第一次單節全隊沒進球、只罰進1分。