石門水庫今日被大霧圍繞。（北水局提供／蔡明亘桃園傳真）

從佛陀世界視角望向石門水庫，今日被團團大霧圍繞。（北水局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市石門水庫12日在清晨較低溫時，因各項天氣因素巧妙組合，出現罕見的絕美雲海，雲霧繚饒水庫旁山頭，宛如仙境的畫面被民眾捕捉下來，近日更吸引不少攝影愛好者上山「追雲海」。

石門水庫標高250公尺，水庫大壩壩高133.1公尺，位於溪洲與石門山間，上游為蓄水區，下游是後池與大漢溪河床，由於地形與氣候條件，此處較少出現雲海景觀。

經濟部水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，石門水庫確實較少見雲海，此現象與氣象條件和地形有關，12日清晨因種種因素的巧妙組合，沉降層雲雲團受谷風堆移往水庫上游，聚集後池上方形成雲海，因層雲高度不足，先聚集在後池上方，堆疊高度超過壩頂後，再翻越壩頂而上，形成壩區一片雲海，整個水庫身在雲海中，宛如人間仙境。

郭耀程說明，要想達到12日當天的氣象條件「機率較低」，台灣海峽的水氣多寡、雲層高低、風速與濕度等因素，都會影響雲海是否成形。石門水庫大漢溪中游到下游剛好是處大轉彎，方向改為由南向北流，當天剛好那股風速和水氣，在石門水庫積蓄形成雲海，平常並不常見。

郭耀程提到，近日雲海現象吸引許多攝影愛好者，到石門水庫追雲海，不過今日風速較高，大漢溪下游河口，來自淡水河的風速較強，造成上升的雲容易擾動發散，今日狀況比較像大霧籠罩，不像雲海會停在同一個高度。